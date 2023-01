Pongauer Taxifahrer wurde zum Geldbörserl-Held

Was war passiert? Jesse besuchte während seines Winterurlaubs im Salzburger Land am 6. Jänner das Weltcup-Skispringen in Bischofshofen. „Es hat großen Spaß gemacht. Nette Leute, super Stimmung“, sagt der Deutsche. Nach der Siegerehrung ging es für Jesse samt seinem Schwager und Schwiegervater zurück ins Hotel. Am Tag darauf kam die böse Überraschung: Der Kölner hatte seine Geldbörse verloren.