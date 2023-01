„Nacktspringer“ Granerud setzt Tournee-Krone auf!

Mit seiner ruhigen, gelassenen Art ist Halvor Egner Granerud erstmals zum Sieg bei der Vierschanzentournee geflogen! Nichts brachte den Norweger heuer aus der Fassung, nach zwei Siegen zum Tournee-Auftakt, einem zweiten Platz auf dem berüchtigten Bergisel und einem weiteren Erfolg in Bischofshofen durfte der 26-Jährige endlich den goldenen Adler in den Nachthimmel strecken. In der Vergangenheit war Granerud allerdings nicht immer so zurückhaltend und besonnen wie dieser Tage.