Justiz-Verzögerungen sind „große Belastung“

Die Entscheidung erreichte das Tamsweger Gericht schon am 30. November. 20 Tage brauchte die zuständige Richterin um das Schriftstück an den Verteidiger und Opfer-Anwalt Stefan Rieder zu schicken. Warum so lange? Laut Landesgericht habe die Richterin eine mögliche Befangenheit rechtlich abgeklärt und verneint. Dabei hatte sie den Akt schon monatelang vor ihrem Unzuständigkeitsurteil auf dem Tisch. Und: Ein Prozess-Termin muss noch gefunden werden.