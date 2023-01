So viel Kryptogeld besitzen deutsche Behörden

Deutsche Bundesbehörden haben mehr als 30 Bitcoins in ihren Finanzbeständen. „Aktuell besitzen ausgewählte Bundesbehörden Kryptowerte in Höhe von 31,41954211 Bitcoins“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Demnach wurden Bitcoins (BTC) angekauft, außerdem wurden diese und andere Kryptowährungen im Zuge von Strafverfahren beschlagnahmt.