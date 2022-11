US-Student größter Bitcoin-Räuber der Geschichte

Tokens auf Mini-Computer in Popcorn-Dose

Diese waren in einem Unterbodensafe im Badezimmer, bedeckt von Decken, und auf einem Mini-Computer in einer Popcorn-Dose versteckt. Laut US-Justizministerium wurden in den Räumen zusätzlich knapp 700.000 US-Dollar Bargeld, Silber- und Goldmünzen sichergestellt.