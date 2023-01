Vermisster fuhr Suchhunden mit Straßenbahn davon

Aufruf via Social Media

Die Nichte, die sich um den Onkel sorgte, suchte via Meldungen über soziale Netzwerke nach ihm. Und tatsächlich meldete sich um 21.35 Uhr jemand, der den Vermissten im Bereich Karl-Steiger-Straße gesehen hatte. An der darauffolgenden Suchaktion beteiligten sich mehrere Polizeistreifen und Diensthundeführer. Es waren zudem mehrere Hundestaffeln (Rescue-Dogs) eingesetzt, wobei sieben Hundeführer mit insgesamt zehn Hunden an der Suchaktion teilnahmen.