Drogenlenker fuhr Polizisten an

Im Zuge einer Schwerpunktaktion „Drogen um Straßenverkehr“ hatten sich am Freitagabend mehrere Polizisten an der L202 in Hard postiert. Als der 21-Jährige, der völlig zugedröhnt war, die Beamten entdeckte, bog er schnurstracks zu einer Tankstelle ab, um der Kontrolle zu entgehen. Die Polizisten ließen sich allerdings nicht so leicht übertölpeln und deuteten dem Lenker, anzuhalten. Der hatte aber anderes im Sinn: Er legte den Rückwärtsgang ein, trat aufs Gaspedal, fuhr dabei einen der Beamten an, streifte ein Polizeiauto und raste anschließend in Richtung Bregenz davon. Bei der wilden Fahrt überfuhr er gleich mehrere rote Ampeln, zudem beschädigte er einen Fahrbahnteiler - laut Angaben der Polizei seien durch seine Raserei mehrere Personen gefährdet worden.