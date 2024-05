Leinen los für „Captain Jack“ und seine Crew

Schultüte zum ersten Schultag an Bord

„Die Blauwassersegler sind fast alle zur gleichen Zeit an den gleichen Orten. Da dürften sie genügend Kinder zum Spielen treffen“, meint der Vater. Der Zeitpunkt, jetzt zu reisen, sei ideal, denn noch seien die Töchter in einem Alter, in dem sie gerne mit den Eltern unterwegs wären. Einziger Nachteil: Die Älteste wird im September ihren ersten Schultag verpassen. Doch auch das wurde bereits berücksichtigt. „Natürlich wird es auch auf der Reise eine Schultüte geben – und dann natürlich auch Unterricht an Bord“, verspricht die Mama. Ziel ist es, den Unterrichtsstoff so gut zu vermitteln, dass die Tochter nach der Rückkehr in die dritte Klasse Volksschule gehen kann.