Ehefrau wurde immer wieder misshandelt

Am Ende reicht für Richterin Lisa Pfeifer das Substrat für eine Verurteilung wegen fortgesetzter Gewalt nicht aus. Grund: Das Opfer hatte in der Verhandlung angegeben, im Jahr nur wenige Male geschlagen, gewürgt und bedroht worden zu sein. So spricht die Frau Rat den Serben wegen des Vorfalls im November vergangenen Jahres schuldig und verurteilt ihn wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.