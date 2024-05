HC Hard folgt den Linzern ins Handball-Finale

Die Vorarlberger setzten sich am Freitag im Entscheidungsspiel der „best of three“-Halbfinalserie gegen den UHK Krems daheim mit 30:26 (12:13) durch. Für die Kremser war nach ihrem Meistertitel 2022 zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale Endstation. Hard steht erstmals nach der Finalniederlage vor zwei Jahren wieder in der Endspielserie.