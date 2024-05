SPG will sich mit Sieg aus der Liga verabschieden

Nachdem man in der ersten Saison als Spielgemeinschaft Platz sechs holen konnte, wurde die vorige Saison hinter St. Pölten und punktgleich mit Sturm Graz bereits auf Rang drei beendet.

Dort steht man aktuell auch in dieser Spielzeit, hofft allerdings noch darauf – quasi in letzter Sekunde – an der zweitplatzierten Vienna vorbeiziehen zu können und den Sprung auf den Champions League Quali-Platz zu schaffen.