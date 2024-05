Vorarlbergs Gemeinden erhalten 100 Millionen Euro

Darüber dürfte sich nicht nur Gemeindeverbandschefin Andrea Kaufmann freuen, die jüngst über niedrige Ertragsanteile geklagt hatte: Nach zähen Verhandlungen greift Landeshauptmann Markus Wallner, der auch für die Finanzen des Landes verantwortlich zeichnet, etwas tiefer in die Tasche und wird den Kommunen eine Sonderfinanzhilfe in Höhe von zehn Millionen Euro zukommen lassen. Damit sollen die sinkenden Ertragsanteile ausgeglichen werden, erklärte Wallner beim 75. Vorarlberger Gemeindetag in Mellau.