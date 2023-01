Schlacht um Soledar, heftige Explosionen in Kiew

Schlacht um Soledar noch nicht entschieden

Auch die Kämpfe um die Salzstadt Soledar dauern noch an, so der ukrainische Generalstab. Russland habe bereits am Donnerstag und auch am Freitag behauptet, dass russische Truppen das Gebiet, ohne die Rolle der privaten Söldnergruppe Wagner anzuerkennen, bereits eingenommen hätten. Kiew weist die Behauptungen zurück.