Heuriger Skiweltcup geprägt Absagen und Änderungen

Alles begann mit der Sölden-Absage

Die Saison begann für die Frauen mit der Absage des Riesentorlaufs in Sölden wegen Schneeregens und schlechter Sicht, dieser wurde am Semmering nachgetragen. Ersatzlos gestrichen wurden in Folge im November wegen Schneemangels die beiden Matterhorn-Abfahrten in Zermatt/Cervinia (SUI/ITA) und das Parallelrennen in Lech/Zürs. Wegen Warmwetters ließen die Pistenverhältnisse in Zagreb keinen zweiten Slalom zu.