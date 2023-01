Ski-Star: „Ich kann mich an Sturz nicht erinnern“

„Ich kann es mir bis jetzt nicht erklären“

„Wir haben eine Pro- und Kontraliste gemacht. Es waren viele Pros und weniger Kontras - dafür klarere“, schildert der 34-Jährige in Wengen vor den Medien. Immer wieder wurde Caviezel von Verletzungen ausgebremst, zuletzt beim Super-G im November in Lake Louise. Ein Sturz, an den er sich nicht erinnern kann. „Ich wollte sofort alle Videos sehen, wollte wissen, wie es dazu gekommen ist. Doch ich kann es mir bis jetzt nicht erklären“, so Caviezel.