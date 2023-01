Chemikalien in Trinkwasser: Schwere Ursachensuche

Zwei Messstellen über Grenzwert

Besagte Grenze wurde an den den Messpunkten in Leonding und einem in Pasching überschritten. Im Zuge einer flächendeckenden, österreichweiten Untersuchung auf PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) wurden vergangenes Jahr in Oberösterreich an 279 Stellen Grundwasserproben gezogen. Bei sieben Messstellen wurde eine Konzentration von 0,05 μg/l nachgewiesen und bei zwei in Leonding mehr als 0,1 μg/l.