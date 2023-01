Nun ist auch Trinkwasser in Pasching verunreinigt

Öfferlbauer für kostenlose Brunnenchecks

Paschings Natur- und Nachhaltigkeits-Gemeindevorstand Peter Öfferlbauer gab bekannt, bereits im Oktober vergangenen Jahres einen Betrag für Brunnenchecks für interessierte Paschinger Bürger für das Gemeindebudget 2023 beantragt zu haben. Zurück geht diese Initiative auf die Idee eines Mitbürgers, die an Öfferlbauer herangetragen wurde. „Ich werde mich gemeinsam mit der Jungen Liste dafür einsetzen, dass der von uns in Umsetzung eines Mitbürgeranliegens bereits im Vorfeld für das Budget beantragte Betrag für den Laborbus jenen Mitbürgern zur Verfügung gestellt wird, die ihr Wasser überprüfen lassen wollen“, so Öfferlbauer, der damit eine kostenlose Überprüfungsmöglichkeit für Paschinger Brunnenbesitzer fordert.