Verstößt Bidens Asyl-Politik gegen Menschenrechte?

Wegen eines Rekords illegaler Grenzübertritte steht Biden in den USA unter großem politischen Druck. Die meisten Migranten kommen über die 3200 Kilometer lange Grenze zu Mexiko ins Land. „Unsere gesamte Hemisphäre erlebt eine noch nie da gewesene Migration, die größer ist als je zuvor in der Geschichte“, sagte Biden am Dienstag in Mexiko-Stadt, wo er gemeinsam mit Obrador und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau am Nordamerika-Gipfel teilnahm. Er warb für mehr Kooperation bei dem Thema und dankte Mexiko für die jüngste Vereinbarung, mehr von den USA zurückgewiesene Migranten aufzunehmen.