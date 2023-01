Schülerin stürzt aus dem fünften Stock und stirbt

In der Nacht aus dem Heimzimmer geschlichen

Irgendwann in der Nacht auf Montag dürfte die Schülerin das Heimzimmer verlassen haben. Ihre beiden Kolleginnen bemerkten erst in den frühen Morgenstunden, dass sie nicht neben ihnen in ihrem Bett liegt. Lena war wie vom Erdboden verschluckt. Lange Zeit wurde danach der riesige Schulgebäude-Komplex durchsucht und die 16-Jährige schlussendlich gefunden.