„Lage schwierig, aber kein Grund für Pause“

Putin fordert Entwicklungsplan für besetzte Gebiete

Abseits der Militäroperationen will sich Moskau nun auch mehr um den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung der besetzten Gebiete kümmern. Putin wies am Mittwoch sein Kabinett an, in den kommenden Monaten einen Plan für die Infrastruktur und auch Sozialleistungen in den Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk auszuarbeiten.