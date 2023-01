Darum wollen Russen Bachmut unbedingt erobern

Jewgeni Prigoschin, der auch als „Putins Koch“ bekannt ist und im Zuge des Ukraine-Krieges sein Schattendasein aufgegeben hat und immer stärker in die Öffentlichkeit drängt, begründet den erbitterten Vorstoß mit riesigen Tunnelsystemen. „Das Sahnehäubchen obendrauf ist das Minensystem von Soledar und Bachmut, das eigentlich ein Netz unterirdischer Städte ist“, erklärte Prigoschin am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. „Es kann nicht nur eine große Gruppe von Menschen in einer Tiefe von 80 bis 100 Metern aufnehmen, sondern auch Panzer und Schützenpanzer können sich darin bewegen“, so der 61-Jährige. Seit dem Ersten Weltkrieg würden in diesen Tunneln Waffen gelagert. Bachmut sei daher ein wichtiges Logistik-Zentrum mit einzigartigen Verteidigungsstellungen.