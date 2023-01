Schwere Computerpanne löste in USA Flugchaos  aus

In den USA hat eine schwere Computerpanne am Mittwoch ein Flugchaos ausgelöst. Die Flugaufsichtsbehörde FAA hatte die Linien angewiesen, dass sie bis 9 Uhr (Ortszeit Washington, 15 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssen. Mittlerweile hoben die ersten Maschinen an den Flughäfen in Atlanta sowie Newark im Großraum New York wieder ab.