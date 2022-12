Blizzards: Verkehrschaos und Stromausfälle in USA

Besonders betroffen sind unter anderem die Bundesstaaten New York, Montana, South Dakota und Wyoming. In der Stadt Buffalo beschrieb Polizeisprecher James J. O‘Callaghan die Wetterbedingungen als die schlechtesten, die er in den vergangenen 18 Jahren erlebt habe. Im Freien würde aufgrund des starken Schneefalls und Eiswindes kaum mehr etwas zu erkennen sein. Das Gesicht würde schmerzen, der Wind sich darauf wie Nadeln anfühlen. Der Wind in Buffalo betrug am Freitag etwa zwischen 80,46 und 112,65 Kilometer pro Stunde.