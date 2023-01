Riegler schrammte am eigenen Rekord vorbei

Aus im Viertelfinale

Gleich Sechs heimische Athleten standen bei den Herren am Start. Alexander Payer schaffte es als einziger ins große Finale. Der 33-Jährige musste sich allerdings dem Italiener Bormolini geschlagen geben, verteidigte aber das Führungstrikot im Parallelslalom. „Mehr war nicht drinnen, den zweiten Platz nehme ich gerne mit“, so der Kärntner. Fabian Obmann wurde als zweitbester Österreicher Vierter. Für Andreas Prommegger war am Hausberg im Viertelfinale Endstation. „Die Leistung war gut, ich habe das Maximum herausgeholt“, war der 42-Jährige zufrieden. Der im Mixed-Teambewerb noch mal im Pongau glänzen will: „Der Plan ist natürlich ein gutes Ergebnis zu erzielen.“