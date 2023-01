Asteroid kreist seit 1961 als „Mini-Mond“  um Erde

„Mini-Mond“ bewegt sich auf seltsamer Bahn

Der kosmische Brocken umkreist die Erde auf eine seltsame Art und Weise. Er bewege sich zunächst in einer langgezogenen Ellipse in die eine Richtung, dann in die andere Richtung und dort wieder auf eine kreisförmigere Bahn und letztlich nochmal zurück in die erste Richtung, bevor der ganze Kreislauf von vorne beginnt, berichten Astronomen (siehe Animation im Tweet unten).