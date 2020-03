„Mini-Mond“ hat Orbit um Erde wieder verlassen

„Es ist keine Frage, dass er sich Anfang Februar noch im Orbit um die Erde befand, und es steht außer Frage, dass es sich jetzt in einer Umlaufbahn um die Sonne befindet“, sagte Bill Gray, ein Entwickler von Astronomie-Software, der US-Zeitschrift „The Atlantic“. Der winzige Asteroid 2020 CD3 habe seine Umlaufbahn wahrscheinlich am 7. März verlassen, so Gray. Rund einen Monat früher, als ursprünglich berechnet.