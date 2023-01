Bis zu 100 km/h: Wind legt Kärntner Skilifte lahm

Auf der Turrach sind von den ursprünglichen 16 Liften, nur drei offen. Der Grund dafür ist der starke Wind, der seit seinem Beginn in der Nacht auf Dienstag am Vormittag an Fahrt aufgenommen hat. „Betroffen ist vor allem das Bergland über 1500-2000 Meter“, heißt es seitens UBIMET. Der Maulwurf, der Übungslift und der Wildkopflift sind die einzigen Skilifte auf der Turrach, die noch in Betrieb sind.