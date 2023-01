Erbitterte Schlacht im Donbass: Russen rücken vor

Am Montagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage in der schwer umkämpften Stadt Soledar im östlichen Gebiet Donezk als weiter hoch angespannt beschrieben. Für die ukrainischen Soldaten in der stark zerschossenen Stadt sei es „sehr schwer: Es sind dort kaum noch intakte Wände übrig“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.