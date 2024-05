Das ist Kates erstes Projekt seit Krebs-Diagnose

Knapp zwei Monate ist es her, seitdem Prinzessin Kate in einem berührenden Video ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte. Seitdem konzentriert sich die 42-Jährige voll und ganz auf ihre Genesung. Ganz untätig war sie in dieser Zeit aber nicht, wie aus einem neuen Bericht der „Daily Mail“ hervorgeht.