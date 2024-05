„Frieden im Weltall“: Russen scheitern mit Antrag

Der russische Text rief alle Staaten auf, „dringende Maßnahmen zu ergreifen, um die Platzierung von Waffen im Weltraum und die Androhung oder Anwendung von Gewalt für alle Zeiten zu verhindern“. Von den 15 Ländern stimmten am Montag in New York jedoch nur sieben für die Beschlussvorlage, sieben waren dagegen, die Schweiz enthielt sich.