EU: Erträge aus Russen-Vermögen fließen nach Kiew

Laut EU-Kommission sind rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine eingefroren. Die EU-Kommission plant, erste Gelder bereits im Juli in die Ukraine fließen zu lassen. Die Erträge machen pro Jahr 2,5 bis drei Milliarden Euro aus. Ihren Vorschlag für deren Nutzung hatte die EU-Kommission hdem EU-Gipfel im März vorgelegt. Das Geld soll laut Vorschlag zu 90 Prozent in Waffen und Munition für die Ukraine fließen und zu zehn Prozent in die Verteidigungsindustrie und den Wiederaufbau des Landes.