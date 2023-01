Manege frei! Ein Blick hinter die Zirkus-Kulissen

Die Manege ist leer, Kamele und Esel laben sich seelenruhig am Heu, Artisten bereiten sich in ihren Wohnwägen auf den nächsten großen Auftritt vor: Am Montagvormittag herrscht Ruhe vor dem Sturm auf einer Wiese in Graz-Andritz, wo die Akrobatenfamilie Spindler aus Deutschland derzeit mit ihrem Circus Safari die Zelte aufgeschlagen hat.