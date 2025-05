Die Überflieger der steirischen Hochschulen

Erfolgreich durch die Luft

Beim internationalen Wettbewerb traten die joanneum Aeronautics in verschiedenen Missionen gegen rund 100 weitere Teams an. Nach einer technischen Abnahme mussten eine Bodenmission und drei Flugmissionen absolviert werden. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das erfolgreiche Absetzten eines Testgleiters in rund 60-120 Metern Höhe. Das große Modellflugzeug hatte dafür einen kleineren Gleiter an Board, der in der Luft losgelassen wurde und danach selbstständig in einem bestimmten Bereich am Boden landen musste.