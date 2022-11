Zirkus-Tiere mischten sich in Grazer Abendverkehr

VGT fordert Auftrittsverbot von Tieren

Heftige Kritik kommt vom Verein gegen Tierfabriken (VGT): „Es ist nicht das erste Mal, dass Tiere vom Zirkus Safari entkommen und auf die Fahrbahn laufen. Der Zirkus ist per Gesetz dazu verpflichtet, die Tiere so zu verwahren, dass ihnen keine Schäden entstehen können. Doch hier wird höchst fahrlässig mit dem Wohl von Tieren und Menschen gespielt“, stellt Heidi Lacroix vom klar. „Nicht auszudenken, was alles passieren kann, wenn die Tiere in der Dunkelheit über die Straße laufen und übersehen werden!“ Der VGT fordert ein Auftrittsverbot von Tieren für diesen Zirkus.