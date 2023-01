Statistik zeigt: 7592 Tiroler gaben sich Ja-Wort

Erfreuliche, aber auch traurige Nachrichten gibt es in Sachen Liebe. Laut dem Demografie-Bericht des Landes wurden im Jahr 2021 exakt 3688 Ehen geschlossen sowie 108 eingetragene Partnerschaften begründet. In Summe sagten also 7592 Tirolerinnen und Tiroler „Ja, ich will“. Die Eheschließungen stiegen im Vorjahresvergleich somit um 2,4 Prozent bzw. 88, die Partnerschaftseintragungen um 13,7 Prozent bzw. 13. Österreichweit wurde bei den Trauungen ein Plus von 3,7 Prozent verzeichnet, bei den Partnerschaften ein Plus von 11,5 Prozent.