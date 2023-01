Aus oder Verbleib? Thomas Müller hat entschieden

Abschiedsworte in Katar

Nach dem frühen Gruppen-Aus in Katar hatte Müller noch vermuten lassen, sein DFB-Trikot an den Nagel zu hängen. „Wenn das mein letztes Spiel gewesen sein sollte, dann möchte ich noch ein paar Worte an die deutschen Fußball-Fans richten“, erklärte der Stürmer damals.