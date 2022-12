Müller-Abschied? DFB-Star spricht „letzte Worte“

2010 gab Thomas Müller sein Debüt im deutschen Fußball-Nationalteam, nun könnte er am Donnerstag zum letzten Mal im Deutschland-Trikot auf dem Platz gestanden sein. Im Anschluss an das Spiel nutzte der 33-Jährige die Möglichkeit, mit Tränen in den Augen ein paar letzte Worte zu verlieren.