Auf steirischen Bergen kehrt jetzt Winter zurück

Seit Weihnachten lässt das Wetter bei den Steirern quasi Frühlingsgefühle aufkommen - auch am Sonntag kletterte das Thermometer etwa in Köflach auf knapp 13 Grad, in Bad Radkersburg und Leibnitz waren es zwölf und in St. Radegund, am Fuße des Schöckls, noch immer neun Grad. Einmal mehr war es also viel zu warm für diese Jahreszeit.