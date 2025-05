Vier Schlagerstars für ein steirisches Halleluja

Mitreißende ABBA-Songs statt frommes Gottelob

Auch der Hartberger Pfarrer Josef Reisenhofer beschreitet eigene Wege in seinem klingenden Seelsorgeraum: inspirierend, fröhlich und anders. Mit Gottesdiensten am Strand, am Traumschiff, am Firmengelände oder mit Tausenden Gläubigen am Hauptplatz. Weit offen steht die Kirchentür für die von vielen Fans angebeteten Schlagerstars wie Semino Rossi, die Paldauer, Fantasy, Silvio Samoni oder Stefanie Werger. „Diese Musiker berühren die Herzen der Menschen. Ihre Lieder und Texte werden nicht als Fremdkörper in der Kirche gesehen, sondern als zeitgemäße Form des Feierns. Damit fühlen sich Menschen in der Kirche zu Hause.“