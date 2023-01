Wirbel um ausgestopftes Rind in Supermarkt

Die Lebensmittelkette Edeka wollte in einer Filiale im Hennigsdorf im deutschen Bundesland Brandenburg bloß für regionale Wurst werben. Doch die Kampagne mit einem ausgestopften Rind in der Wurstabteilung ging gehörig daneben. Nicht nur im Internet kam die Aktion nicht gut an, die Tierschutzorganisation Peta sprach von einem „makabren und respektlosen Missbrauch eines toten Tieres“.