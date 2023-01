Hühner müssen ab Montag eingesperrt werden

Räumlich umfasst die Stallpflicht Gebiete mit erhöhtem Geflügelpestrisiko, also entlang von Flüssen und rund um größere Seen. In der Praxis wird die Verordnung wohl auf jene Gebiete ausgedehnt, die bereits in der Vergangenheit von der Stallpflicht betroffen waren, auch wenn dort bisher noch kein Fall bekannt ist. Das sind vor allem Teile der Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt, St. Veit, Feldkirchen sowie die Regionen um Klagenfurt und Villach.