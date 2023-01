„Die 99ers sind zu abhängig vom Goalie“

„Zuwenig Kampf, zuwenig Effizienz vorm Tor“, so analysierte 99ers-Coach Pennerborn das 0:3 am Freitag in Pustertal - das seine Grazer im Eishockey-Pre-Play-off wieder auf den „Scheudersitz" (Platz 10) beförderte. Heute müssen daheim gegen Linz Punkte aufs Konto. Zumal Oliver Setzinger befürchtet, dass es für sein Ex-Team sehr eng werden könnte.