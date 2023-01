Wien walzert wieder: Ballfieber statt Pandemie

Wenn Covid sogar erfreuliche Folgen hat

Vier Tage nach dem Jägerball steht in der Hofburg der beliebte Kaffeesiederball an. Auch dessen Ballmutter Sabine Jäger „merkt, wie sich die Ballgäste wieder nach einem Ball gesehnt haben. Auch die Nachfrage aus dem Ausland ist sehr hoch.“ Die gelernte Vorsicht aus Corona-Zeiten hat für Besucher des Kaffeesiederballs sogar positive Folgen: Die Veranstalter haben sich entschlossen, diesmal weniger Karten aufzulegen, „damit den Ballgästen mehr Platz gegeben wird.“ - in anderen Worten: endlich Walzertanzen ohne Rempeleien.