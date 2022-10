Doch beim Opernball wird nicht alles „wie immer“

Der 65. Wiener Opernball, der am 16. Februar 2023 nach zwei Jahren coronabedingter Pause stattfinden soll, stellt sich in den Dienst der Solidarität. Mit den durch den Ball lukrierten Mitteln wird eine Hilfsaktion für in Not geratene Menschen in Österreich ermöglicht. Der Vorverkauf beginnt am Montag, die Karten kosten heuer 350 Euro, von denen 35 Euro an „Österreich hilft Österreich“ gehen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.