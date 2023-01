Kärntner verwandelt seinen Hof in ein Kunstwerk

Wer das Anwesen von Anton Hribernik in der Ortschaft Dörfl betritt, möchte fast meinen, dass sich der im Jahr 2000 verstorbene Künstler Friedensreich Hundertwasser im Rosental verewigt hätte. Doch die bunten, mit Steinen verzierten Wände stammen von Hribernik selbst. „Seit ich in Pension bin, widme ich mich voll und ganz der Faszination Stein“, erzählt der gelernte Maurer. Und das merken seine Besucher. Allein im Außenbereich des alten Hofes sind an jeder Ecke Steinskulpturen, Mosaike und mehr zu finden.