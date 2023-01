Wie schaut Migrationspolitik der SPÖ jetzt aus?

Zum Thema Gesundheit: Da plagt uns ja in Oberösterreich gerade die Überlastungssituation in manchen Spitalsambulanzen. Was ist da ihr Zugang bzw. Ihr Lösungsvorschlag?

Ich verstehe, dass die Krankenhäuser massiv am Limit sind und das ist eine gefährliche Situation. Ich glaube, es geht jetzt in erster Linie einmal darum, dass wir den Ärztenachwuchs mit einer Verdoppelung der Studienplätze garantieren, dass wir mehr Kassenarztstellen insgesamt finden und in den Regionen organisieren und vor allem die Zukunftseinrichtungen wie Primärversorgungszentren endlich intensivieren. Bei den Studienplätzen haben wir ja bei den Bewerbern und Bewerberinnen ein Vier- oder Fünffaches von dem, was dann aufgenommen werden. Und all das würde natürlich - wie immer versprochen und nie durchgezogen wird - auch die Ambulanzen entlasten.