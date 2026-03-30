Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zumindest 150 Taten:

Älterer Dieb hat es auf Zeitungskassen abgesehen

Oberösterreich
30.03.2026 19:30
Die Polizei sucht jetzt Zeugen
Die Polizei sucht jetzt Zeugen(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Er soll älter sein und es auf Zeitungskassen abgesehen haben. In Laakirchen und Steyrermühl sind mehr als 150 Kassen abhanden gekommen, und ein Zeuge hat eine wichtige Beobachtung gemacht. Doch noch ist der Seriengauner auf der Flucht.

0 Kommentare

An zahlreichen Standorten im Stadtgebiet Laakirchen und Steyrermühl wurden zumindest in sechs Nächten zwischen Weihnachten des Vorjahres und 1. März dieses Jahres mehr als 150 Zeitungskassen samt den Schlössern und den Geldbehältern-Ständern gewaltsam entfernt und gestohlen.

Alles mitgenommen
Der Dieb nahm alle Geldbehälter mit und brach diese vermutlich in vertrautem Umfeld auf. Bislang entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 4400 Euro. Über den Verbleib der gestohlenen Zeitungstaschen und Zeitungskassen ist nichts bekannt.

Austräger hat wichtigen Hinweis
Der Zeitungsausträger konnte gegenüber der Polizei aber Hinweise zum Täter machen: Ein Mann 60 bis 70 Jahre alt, schlank, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare und angeblich im Stadtgebiet von Laakirchen wohnhaft. Ebenso sei dieser immer mit einem Fahrrad und zwei rote Satteltaschen in unterwegs. Wer Hinweise auf den Täter oder die Zeitungskassen hat, oder eine Tat beobachtet hat, soll mit der Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133/4107 Kontakt aufnehmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.03.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
180.399 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
152.848 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.270 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
881 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Oberösterreich
Lotterien-Jungstar
Mayer: „Sehe die Wahl als Ansporn und Motivation!“
2 junge Menschen tot:
Parallelen der tödlichen Unfälle sind schauerlich
Gaskocher fing Feuer:
Lkw-Fahrer erstickte im geparkten Fahrzeug
Zumindest 150 Taten:
Älterer Dieb hat es auf Zeitungskassen abgesehen
Krone Plus Logo
Pabneukirchen hart
„Wir bezahlen keinen einzigen Euro für Spieler!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf