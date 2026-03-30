Älterer Dieb hat es auf Zeitungskassen abgesehen

Austräger hat wichtigen Hinweis

Der Zeitungsausträger konnte gegenüber der Polizei aber Hinweise zum Täter machen: Ein Mann 60 bis 70 Jahre alt, schlank, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare und angeblich im Stadtgebiet von Laakirchen wohnhaft. Ebenso sei dieser immer mit einem Fahrrad und zwei rote Satteltaschen in unterwegs. Wer Hinweise auf den Täter oder die Zeitungskassen hat, oder eine Tat beobachtet hat, soll mit der Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133/4107 Kontakt aufnehmen.