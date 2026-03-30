Älterer Dieb hat es auf Zeitungskassen abgesehen

Er soll älter sein und es auf Zeitungskassen abgesehen haben. In Laakirchen und Steyrermühl sind mehr als 150 Kassen abhanden gekommen, und ein Zeuge hat eine wichtige Beobachtung gemacht. Doch noch ist der Seriengauner auf der Flucht.
An zahlreichen Standorten im Stadtgebiet Laakirchen und Steyrermühl wurden zumindest in sechs Nächten zwischen Weihnachten des Vorjahres und 1. März dieses Jahres mehr als 150 Zeitungskassen samt den Schlössern und den Geldbehältern-Ständern gewaltsam entfernt und gestohlen.
Alles mitgenommen
Der Dieb nahm alle Geldbehälter mit und brach diese vermutlich in vertrautem Umfeld auf. Bislang entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 4400 Euro. Über den Verbleib der gestohlenen Zeitungstaschen und Zeitungskassen ist nichts bekannt.
Austräger hat wichtigen Hinweis
Der Zeitungsausträger konnte gegenüber der Polizei aber Hinweise zum Täter machen: Ein Mann 60 bis 70 Jahre alt, schlank, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare und angeblich im Stadtgebiet von Laakirchen wohnhaft. Ebenso sei dieser immer mit einem Fahrrad und zwei rote Satteltaschen in unterwegs. Wer Hinweise auf den Täter oder die Zeitungskassen hat, oder eine Tat beobachtet hat, soll mit der Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133/4107 Kontakt aufnehmen.
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