Stadlober verpasst Quali, Klaebo dominiert weiter

In der Tour-de-Ski-Wertung führt weiter die Schwedin Frida Karlsson, und zwar 41 Sekunden vor Tiril Udnes Weng. Stadlober ist unverändert Elfte, auf die zehntplatzierte Schweizerin Nadine Fähndrich fehlen der Salzburgerin vier Sekunden. Am Samstag (11.45 Uhr Frauen, 13.30 Uhr Männer) geht es in einen 15-km-Massenstart klassisch, der 10-km-Massenstart am Sonntag auf die Alpe de Cermis ist für 11.00 bzw. 12.45 Uhr angesetzt.