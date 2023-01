„Habe befürchtet, dass das Kind schon tot ist“

Er wollte eigentlich in Ruhe eine Stunde schwimmen, um für eine Charity-Aktion im Andenken an seine kürzlich verstorbene Mutter zu trainieren. Doch dann wurde Ed Holloway (44) plötzlich zum Lebensretter. Der gebürtige Brite, der mit seiner Frau in Bad Aussee (Steiermark) lebt und einen Foodtruck betreibt, war am Dienstagnachmittag im Hallenbad in Spital am Pyhrn.