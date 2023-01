Klub-Rekordserie der Carolina Hurricanes zu Ende

Die Club-Rekordserie der Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ist am Dienstag im Madison Square Garden zu Ende gegangen. Nach zuletzt elf Siegen unterlagen die Hurricanes den New York Rangers mit 3:5 und blieben erstmals seit 23. November ohne Punkt. Carolina ist unverändert zweitbestes Team der Liga hinter den Boston Bruins.